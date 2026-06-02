BBC Türkçe’nin aktardığına göre gece yapılan hava saldırıları sonucunda, apartmanlar hasar gördü, aralarında çocukların da bulunduğu 70'ten fazla kişi yaralandı. Kiev'de acil durum ekipleri, enkaz altında mahsur kaldığından korkulan kişileri bulmak için harekete geçti.

Bu sabah erken saatlerde Ukrayna'nın büyük bir bölümünde hava saldırısı uyarıları yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların Ukrayna'nın önceki saldırılarına yanıt niteliğinde olduğunu belirterek, "saldırı hedeflerinin" tamamının gerçekleştirildiğini söyledi.

Moskova, geçen hafta, Kiev'i Ukrayna'nın doğusundaki işgal altındaki bir bölgede bulunan bir öğrenci yurduna saldırı düzenlemekle suçlamış ve "sistematik saldırılar" başlatacağı uyarısında bulunmuştu.

Kiev ise bir Rus askeri birimini vurduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gece yaptığı video konuşmasında "büyük çaplı bir saldırı" olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Zelenskiy bu sabah, Rusya'nın gece boyunca 656 insansız hava aracı ve balistik, seyir ve gemisavar olmak üzere 73 füze fırlattığını söyledi.

Rus füzelerini önlemede kullanılan "Patriot sistemleri için füze tedarikinde ABD'nin yardımına acilen ihtiyacımız var" dedi.