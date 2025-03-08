Leningrad Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı yazılı açıklamada, Kirişi adlı petrol rafinerisinin İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

İHA'nın düşürüldükten sonra bir petrol tankına çarptığı bilgisini veren Drozdenko, "Zararın giderilmesi için gerekli çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rus petrol şirketi Surgutneftegaz'a ait Kirişi, bölgenin en büyük petrol rafinerisi konumunda bulunuyor.

Rafineride, Rusya'nın toplam benzin üretiminin yaklaşık yüzde 5'i gerçekleştiriliyor.