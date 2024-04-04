Rusya Başsavcılığının Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Güney Kıbrıs, Almanya ve Fransa’ya, Rusya aleyhindeki terör saldırılarıyla ilgili mektup gönderdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rus Dumasının üç milletvekili tarafından Rusya makamlarından, ülkede terör saldırılarının düzenlenmesine yurtdışından şahıs ve mekanizmaların müdahil olup olmadığının araştırılmasını talep ettiğini yazdı.

Gazete, bu talep üzerine Rusya Başsavcılığının bu ülkelere mektup göndererek, terör saldırılarıyla ilgili araştırma yapılmasına ve terör eylemlerini finanse edenlerin bulunmasına katkı yapmasını istediğini ve bu ülkelerdeki ortaklarının, bu konuya iyi niyetle yaklaşacağını umduğunu ifade ettiğini kaydetti.