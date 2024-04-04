Güney Kıbrıs’ın “Amalthia” inisiyatif çerçevesinde Gazze’ye yönelik gönderdiği insani yardımı taşıyan gemilerin, Larnaka Limanına geri döndüğü belirtildi.
Haravgi gazetesi İsrail bombardımanında “World Central Kitchen” çalışanı 7 kişinin hayatını kaybetmesi ve WCK’nin bölgedeki faaliyetlerini durdurması üzerine, gemilerin Güney Kıbrıs’a dönme sürecinin tamamlandığını yazdı.
Gazete, “Open Arms” gemisinin dün öğleden sonra Larnaka Limanına demirlediğini, “Jennifer” gemisinin zaten Larnaka Limanında demirli olduğunu belirtti.
Habere göre “MMS ARIS” platformunu çeken “Ledra Dynamic” gemisi de dün akşam geç saatlerde Larnaka Limanına demirledi.
Gemilerde bulunan yardımların, yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle indirilemediği de anımsatıldı.