Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka yarımadası açıklarında bugünün ilk saatlerinde 8,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tsunami beklenen ülkelerden biri olan Japonya'da Fukuşima Nükleer Santrali tahliye edildi.

TRT Haber’in aktardığına göre ilk tsunami dalgaları kuzeydeki Hokkaido kentine ulaştı, dalga yüksekliği 30 cm olarak açıklandı.

Fukuşima Daiichi nükleer santralini işleten şirket olan Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), tüm çalışanların tahliye edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir anormallik bildirilmediğini açıkladı.

Kamçatka açıklarındaki deprem, 2011'de Japonya'nın Fukuşima'daki nükleer santralinin çökmesine yol açan 9 büyüklüğündeki depremden beri yeryüzünde kaydedilen en büyük sarsıntı oldu.

Öte yandan 8,8 büyüklüğünde deprem sonrası çok sayıda balina Japonya kıyılarına vurdu.