Rusya’nın 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’ın yanı sıra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da da oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Rusya'da üç gün sürecek devlet başkalığı seçiminde oy verme işlemi bu sabah başladı. Mevcut Başkan Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimde 112 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor.

Moskova’da savcılar, muhalefetin pazar günü Putin karşıtı gösteri düzenleme çağrıları sonrasında, seçimler sırasında herhangi bir protestoya karşı halka sürekli uyarıda bulundu.

Sosyal medya platformu Telegram'da yayınlanan açıklamada, "Bu kitlesel etkinliklerin düzenlenmesi ve bunlara katılım, yürürlükteki mevzuat uyarınca cezalandırılacak.” denildi.

Rusya’nın 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’ın yanı sıra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da da oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Seçimde mevcut Başkan Vladimir Putin ile birlikte üç aday daha yarışacak.

-Rusya’da Putin karşıtları sandığa gidecek mi?

Bu arada sürgündeki Rus muhalif liderlerin 'Putin'e karşı öğle vakti' sloganıyla başlattıkları eyleme katılım önemli bir merak konusu.

Rus muhalif liderler, le sandık başına gidenlerin iktidara yönelik tepkilerini dile getirmek için ya Rus liderin aleyhinde ya da geçersiz oy vermesini istiyor.

Söz konusu eylemi ilk kez ocak ayında gündeme getiren ve yurt dışında yaşayan muhalif Maxim Reznik Meduza isimli internet haber sitesine yaptığı açıklamada, Rus seçmenin sandığa giderek seçimi sabote etmesi çağrısını yineledi.

Rusya’da geçen ay Kuzey Kutbu'ndaki bir hapishanede ölen muhalif Aleksey Navalny dul eşi Yulia Navalnaya, devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefetin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sembolik bir ders vermesi için seferber olması çağrısında bulundu.

Yulia Navalnaya, bu protesto eylemiyle Rus seçmenin şaibeli bir şekilde cezaevinde hayatını kaybeden eşinin son isteğini de yerine getirmiş olacağını ifade etti.

Seçimde oyların yarısından fazlasını alan aday başkan olacak.

-Putin, 24 yıldır ülkeyi yönetiyor



24 yıldır ülkeyi yöneten 71 yaşındaki Putin’in 6 yıllık dönem için seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.



1999'dan bu yana devlet başkanı ya da başbakan olarak iktidarda olan Vladimir Putin, seçimi kazanması halinde, Kremlin'de en az 2030 yılına kadar iktidarda kalacak ki bu da 18. yüzyılda Büyük Katerina'dan bu yana herhangi bir Rus liderden daha uzun bir süre.