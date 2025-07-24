Rusya’da kaybolan 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağının enkazına ulaşıldı.
AA’nın aktardığına göre Rusya'nın Amur bölgesinde düşen "An-24" tipi uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.
Rus haber ajansı Tass'ın acil servislere dayandırdığı haberine göre, Amur bölgesindeki Tında kentine 15 kilometre uzaklıktaki dağın yamacında düşen An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldı.
İlk belirlemelere göre, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.
Uçağın, pilotaj hatası nedeniyle düştüğü belirtiliyor.