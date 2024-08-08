İki buçuk yıldır devam eden savaşta, Ukrayna ordusunun Rusya toprağı Kursk bölgesine girerek başlattığı yoğun saldırılarla yeni bir cephe daha açıldı.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın güneyinde bulunan Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta girerek başlattığı tam kapsamlı saldırı nedeniyle savaşta yeni bir cephe açıldı.

Rusya-Ukrayna savaşında iki taraf arasındaki çatışmalar Rusya'nın güneyindeki topraklara kaydı. İki buçuk yıldır Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Herson ve Zaporijya civarında devam eden savaş, son zamanlarda Ukrayna'nın kuzeyinde Rusya sınırında da yoğunlaştı.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod ve Kursk sınır bölgelerine uzaktan saldırılar düzenlemesi ve ara sıra Rusya topraklarına sızması, her iki tarafın da yeni stratejiler belirlemesine neden oldu.

Rusya bu durum karşısında bölgede yeni önlemler alırken, Harkiv yönünde tampon bir bölge kurulması için Ukrayna içlerine girerek bazı yerleşim yerlerinin kontrolünü ele aldı. Ukrayna da kuzeydeki Sumi ve Harkiv bölgelerine yeni toparladığı birlikleri ve Batı ülkelerinden gelen silah ve askeri teçhizatı sevk etti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken 6 Ağustos sabah saatlerinde Ukrayna ordusuna bağlı yüzlerce kişiden oluşan bir birlik, tank ve zırhlı araçlarla sınırdan geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine giriş yaptı. Nikolayevo-Daryino ve Oleşnya yerleşim birimleri üzerinden Rusya içlerine ilerleyen Ukrayna askerleri Rus ordusu ile çatışmalara başladı.

Gerek Rusya gerek Ukrayna kaynaklarından Kursk içerisindeki durum ile ilgili çok kısıtlı bilgiler olsa da sosyal medya bilgilerine göre, Ukrayna ordusu Rusya sınırları içerisinde 15 kilometre içeriye sokulmuş durumda. Özellikle Ukrayna birlikleri ile Rus birlikleri arasında, bölgedeki Suca ve Korenevo yerleşim birimleri dahil çatışmaların 10 kilometrelik bir cephe hattında şiddetli olarak devam ettiği öne sürülüyor.

Çatışmalarda her iki tarafın da kayıplara uğradığı iddia ediliyor. Rus yetkililerin açıklamasında, saldırıların başlamasından bu yana Ukrayna ordusundan 660 askerin öldüğü öne sürüldü. Ukrayna'dan ise bu hususta bir açıklama yapılmadı.

Rus yetkililerinin bildirdiğine göre, Ukrayna birlikleri 1000 civarında askerle bölgeye girdi ve şu ana kadar Ukrayna, tanklar dahil 82 zırhlı araç kaybetti.

Takviye Ukrayna birliklerinin gelmesini önlemek için Rus savaş uçakları, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Basovka, Juravka, Yunakovka, Belovodı, Kiyanitsa, Korçakovka, Novaya Seç, Pavlovka ve Gorodişçe’ye hava saldırıları düzenledi.

Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 6'sı çocuk 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kursk Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada ise 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesinde acil durum ilan edildi.

Saldırılara uğrayan Kursk’taki sınır bölgesinde yaşayan siviller başka bölgelere tahliye ediliyor. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, halihazırda 3 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Tahliye edilenlere, sınırdan uzak bölgelerde geçici konaklama merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlere 1500 civarında kişi yerleştirildi. Rusya'nın çeşitli bölgelerinde buradaki sivillere yönelik yardım kampanyaları organize ediliyor.