Bakanlıktan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece boyunca Kiev rejimi, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere İHA'larla terör saldırısı girişiminde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemleri tarafından toplam 125 İHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, Volgograd bölgesinde 67, Belgorod bölgesinde 17, Voronej bölgesinde 17, Rostov bölgesinde 18, Bryansk, Kursk ve Krasondar bölgelerinde birer ve Azov Denizi üzerinde 3 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.