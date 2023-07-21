Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un düzenlediği BRICS Uluslararası Nükleer Tıp Uzman Forumu'nun resmi açılış töreni, Moskova'da yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BRICS üyesi Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan, 200'ü aşkın temsilci 20 Temmuz tarihinde bir araya geldi.

Etkinliğe, en büyük tıp araştırma merkezlerinin başkanları ve önde gelen bilim insanlarının yanı sıra BRICS ülkelerinden tıbbi radyoizotop ve radyofarmasötik üreticileri ve sağlık hizmetleri için radyoizotop ürünleri üreten devlet kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Güney Afrika'da, 4 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan BRICS Sağlık Bakanları toplantısı öncesinde yapılan forum, BRICS ülkelerinden uzmanların, radyonüklit teşhis ve sosyal açıdan önemli hastalıkların tedavisinde ileri bilimsel gelişmelerin kullanımı dahil nükleer tıp alanındaki deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağladı.

Tıbbi cihazların, yenilikçi radyofarmasötik ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesiyle yüksek nitelikli personelin eğitimi konularını ele almayı hedefleyen forumda katılımcılar, iki gün boyunca BRICS ülkelerinde nükleer tıbbın geliştirilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve vatandaşların ortalama yaşam süresinin artırılmasına yönelik etkin iş birliği konularını değerlendirecek.

Ayrıca uzmanlar, BRICS Nükleer Tıp Çalışma Grubu'nun kurulması, BRICS ülkelerinde nükleer tıp alanında ileri teknolojinin tartışılması ve uygulanması için profesyonel bir iletişim platformunun geliştirilmesini görüşecek. Gündemde ek olarak, BRICS ülkeleri arasında tıbbi ve bilimsel amaçlarla radyonüklit içeren radyofarmasötiklerin ve tıbbi cihazların teslimatı için uygun lojistiğin oluşturulmasına yönelik ulusal ve uluslararası yasal çerçevenin oluşturulması konusu da yer alacak.

Forumun açılışında konuşma yaptığı belirtilen Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, nükleer tıbbın, hastalıkların teşhis ve tedavisinde yüksek teknolojili, kişiselleştirilmiş bir yaklaşımın geliştirilmesi için önemli olduğunu vurgulayarak, Rusya Federasyonu'nun en büyük radyofarmasötik tedarikçilerinden birisi olduğunu ve tıbbi kullanım için 60 radyofarmasötik ilacı tescil ettirerek onayladıklarını belirtti.

Murashko, konuşmasında BRICS ülkelerinin nükleer tıp yöntemleri ve kaynaklarının geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şu anda, nükleer tıptaki başarıların pratik sağlık hizmetlerinde daha etkin bir şekilde uygulanması için çabalarımızı birleştirmeye ihtiyaç var. Nükleer tıp teknolojilerinin günümüzde giderek daha önemli bir rol oynadığı onkolojik, kardiyolojik, endokrin ve diğer hastalıkların teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış BRICS ülkelerindeki en büyük tıp merkezleri arasındaki etkileşime büyük önem verilmelidir. Bu, tüm BRICS ülkelerindeki nüfus sağlığının iyileştirilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır."

Rosatom işletmeleri ve enstitülerine bağlı olarak kurulan Rusatom Healthcare AŞ'nin Genel Müdürü Igor Obrubov da "Rosatom olarak, nükleer tıp teknolojisinin geliştirilmesini stratejik bir faaliyet alanı olarak görüyoruz. Ayrıca, sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olma açısından baktığımızda ise, bunu anavatanımızın sağlığına katkıda bulunmanın bir yolu olarak görüyoruz. Dost ülkelerle nükleer tıp teknolojisinin geliştirilmesine yönelik ortak projelere açığız ve tıp camiasının, yöneticilerin, bilim insanlarının ve iş dünyasının çabalarını birleştirerek, temel ortak hedef olan nükleer tıbbın teşhis ve tedavisinin yaygın kullanımına birlikte ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bunun, ülkelerimizdeki sağlık hizmetlerinin yeni bir kalite düzeyine ulaşmasında yardımcı olacağından eminim." ifadelerini kullandı.