

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Zaharova, ülkesinin Marsilya Başkonsolosluğu sınırları içinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zaharova, "Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğunun arazisindeki patlamalar, terör saldırısı belirtilerini taşıyor. Fransa'dan kapsamlı soruşturma konusunda önlemlerin hızlı şekilde alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Marsilya Başkonsolosluğundaki patlama nedeniyle, "dost olmayan" ülkelerdeki Rus diplomatik temsilciliklerinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bildirdi.



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