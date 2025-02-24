

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaklaşımını yeniden biçimlendirme isteğini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Peskov, "Washington'un Ukrayna krizinin temel nedenlerini analiz edeceğini umuyoruz. Bu konuya Avrupa'daki rakiplerimizin dikkatini her zaman çekmeye çalıştık, ancak onlar, eski ABD yönetimi gibi bunu reddetti. Temel nedenlerin derin analizi yapılmadan, meselenin çözümüne ulaşmak imkansız. Washington'un krizin nedenlerini anlamaya çalıştığını görüyoruz." diye konuştu.

Peskov, ABD ile dışişleri bakanlarının uzmanları düzeyinde hafta sonu yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerdeki sorunların ve iki ülkenin diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışmasını engelleyen hususların ele alınacağı bilgisini paylaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için bu hafta bir anlaşma sağlayabileceği" yönündeki açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile yapılan istişareler hakkında ortaklarını bilgilendirmeye başladığını söyledi.

- "Avrupalılar, yaptırım uygulama yolunu izlemeye devam ediyor"

Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararını değerlendiren Peskov, şunları kaydetti:

"Avrupa ile diyaloğun yeniden başlaması için herhangi bir zemin görmüyoruz. Avrupalılar, yaptırım uygulama yolunu izlemeye ve savaşın devam etmesi gerektiği düşüncesiyle hareket etmeye devam ediyor. Bu, Ukrayna meselesine çözüm yollarının aranması isteğiyle çelişiyor. Aslında Amerikalılarla bunun üzerine uğraşıyoruz."

Almanya'daki genel seçimin sonuçlarını da değerlendiren Peskov, Almanya'nın gerçeğe dayalı bir yaklaşım sergileyeceği umudunu paylaştı.



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