Rum Denizcilik Müsteşarı Marina Hacimanoli, dün Yunanistan’ın Pire kentinde 8’incisi düzenlenen üçlü bakanlar görüşmesinde Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Hristos Stilianidis ve Denizcilik konularından da sorumlu Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Aaron Farroygia ile bir araya geldi.

Haravgi’nin haberine göre karşılıklı ilgi konuları, Avrupa denizciliğinin uzun vadeli rekabet gücü ve Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Avrupa Birliği çerçevesinde görüşülmekte olan yasal önerilerin ele alındığı görüşmede, üçlü arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gereğine vurgu yapıldı.

Rum Denizcilik Müsteşarı, Atina ziyareti çerçevesinde Yunanistan’daki denizcilik camiası ve armatörler ile Rum bandırasını güçlendirmek ve denizcilikte karşılaşılan zorluklar konusunda şirket ve kurumlarla istişarede bulunmak hedefli görüşmeler yaptı.