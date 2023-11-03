Rum Meclisi Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi ve Rum-Küba Meclis Dostluk Grubu Başkanı Haris Yeorgiadis dün görüştüğü Küba Büyükelçisi Angel Gustavo Suarez Cordero’ya Rum yönetiminin Küba halkına sürekli desteğini iletti.

Haravgi’nin haberine göre, Rum Meclisi’nden yapılan açıklamada, Yeorgiadis-Cordero görüşmesinde iki taraf arasındaki dostluk bağlarının yeniden teyit edildiği, diyalog ve işbirliği iradesinin ortaya konulduğu belirtildi.

Cordero, Rum yönetiminin, Küba’nın ABD tarafından uygulanmakta olan ekonomik, ticari ve finansal ambargonun kaldırılması talebine verdiği destek için Yeorgiadis’e teşekkür etti.