Güney Kıbrıs'taki Sığır Besicileri Federasyonu (POA) ve federasyona bağlı “Papouis” imalathanesinin, hellim ile ilgili istişare ya da önemli kararlarda müzakere gücünü artırmak için ulusal ve uluslararası mercilere hellimin menşe ismi korumalı ürün statüsünün iptali için başvuru yaptığı, hükümetin ise artık sığır besicileriyle masaya oturmama kararı aldığı bildirildi.

Fileleftheros, POA’nın ulusal ve uluslararası yargı mercilerine yaptığı başvurularla “hellim ürününü artık, Kıbrıs’a özgü bir ürün olmak yerine dünyanın her yerinde, isteyen herkesin üretebileceği genel bir ürün haline getirmeye çalıştığı" yorumunu yaptı.

Habere göre hellim konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında bütün paydaşlarla daha önce yapılan toplantılarda, POA, menşe ismi korumalı ürün tescili aleyhine AB Genel Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyu geri çekeceğini söylemesine ve mahkemenin başvuruyu 21 Şubat 2024’te reddetmesine rağmen, geri çekmedi.

Rum yönetimi, mart ayında Hristodulidis başkanlığında yapılan toplantıda durumu “aşırı ciddi” bulan Hukuk Dairesinin “hellimle bağlantılı hukuki prosedürlere son verilmesi için bir yol bulunmasını önermesi üzerine, POA ve Papouis ile artık masaya oturmama kararı aldı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak POA ve Papouis'in, hellimi tescil eden yürütme tüzüğünü iptal ettiremeyince, Kıbrıs'ın hellim marka ismini iptal ettirme çabasına giriştiğini yazdı.

Habere göre bu maksatla POA ve Papouis danışmanı, AB Genel Mahkemesinin hellim ticari markasının iptali başvurusunu 21 Şubat 2024’te reddetmesinin hemen ertesi günü (22 Şubat 2024’te) hellimin menşe ismi korumalı ürün statüsünün iptali için başvurdu.

Aynı danışmanın Güney Kıbrıs Ticaret Bakanlığı’nın ve hellim ihracatının yüzde 50’sinin yapılmakta olduğu İngiltere’deki vakfın ticari markalarının iptali için başvurduğu ve bu başvuruda, tarafların dinlenmesi aşamasının tamamlandığı kaydedildi.