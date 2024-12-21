Alithia “Hükümet Meridiam’dan Bihaber… Fransız Devi ve ADMİE’nin Anlaşmasını Doğrulamadı” başlıklı haberinde Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in, gazetecilerin Bloomberg’in ilgili haberini sormasına karşılık “haberler gerçekten doğruysa çok ilgi çekici.” diyerek Rum yönetiminin bu konudan haberdar olmadığını gösterdiğini yazdı.

Habere göre, Letimbiotis “Büyük bir şirketin hisse ortaklığına katıldığına dair haberler gerçekten doğruysa bu çok ilgi çekici ve projenin uygulanması konusunda doğru yönde bir adımdır. Projenin hayata geçirilmesi yönünde bundan sonra atılacak adımlarda hayati rol oynayacak.” ifadesini kullandı.

Letimbiotis’e Rum yönetiminin Great Sea Interconnector’e (GSI) hisse ortaklığında yaşanan belirsizlik, büyük gecikme ve Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun bazı konuların netleştirilmesi için ADMİE ile temas edilmesi de soruldu. Letimbiotis bu soruya da genel bir cevap vererek Güney Kıbrıs’ın GSI’ye katılım kararının, “yapılacak detaylı değerlendirmeden sonra alınacağını” söyledi.

Haravgi ise Bloomberg’in haberini “Kıbrıs-İsrail Kablo Hattına Fransız Anahtarı” başlığıyla aktardı.