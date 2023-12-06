Rum yönetiminin BM genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması perspektiflerini araştıracak temsilci için önerdiği Kolombiya’nın eski Dışişleri Bakanı Maria Holguin Cueller'e onay verdiği bildirildi.

Rum radyosu, Rum yönetiminin Cuellar ismine onayını BM’ye bu sabah ilettiğini duyurdu. Habere göre, Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs konusunda uzlaşılmış çerçeve içerisinde ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun müzakerelerin yeniden başlama perspektiflerini araştırmak hedefiyle BM Genel Sekreterinin Cuellar'ı temsilci olarak atamasına onay verdiklerini, belirtti. Letimbiotis, Kıbrıs Türk tarafının da onay vermesini umduklarını söyledi.

Rum tarafının, Kıbrıs sorununa sürdürülebilir ve kesin bir çözüm hedefiyle müzakerelere, koptuğu yerden yeniden başlamaya hazır ve siyasi iradeye sahip olduğunu öne süren Letimbiotis “siyasi isteğimiz; eşitliğin güçlü olacağı iki bölgeli iki toplumlu bir federal çözümdür” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye-Yunanistan Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı için yarın Atina’ya gideceğini de hatırlatan Konstantinos Letimbiotis “Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesi, Kıbrıs sorununa olumlu etki yapabilir. Yunanistan ile Kıbrıs sorununda ilerlemek için her türlü olanağı kullanarak sıkı çalışıyoruz” dedi.