“Enkaza bakarak, müzakerelerin yeniden başlatılması için sürece girmiyoruz”

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis “Enkaza bakarak, Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlatılması için sürece girmediklerini” söyledi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Letimbiotis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Htistoulidis’in dünkü görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Enkaza bakarak, Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlatılması için sürece girmiyoruz ancak iyimserlikle ve doğru bir şekilde hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, “Türk tarafının tezleri nedeniyle BM Genel Sekreteri’nin yeni temsilcisinin işinin ne kadar zor olduğu” sorusuna karşılık Letimbiotis “Olasılıkları biliyoruz. Gerçekçiyiz. Şu anda önemli olan müzakerelerin yeniden başlaması ön şartlarının yaratılması için her türlü fırsatın değerlendirilmesidir” dedi.

Letimbiotis, “Güvenlik Konseyi kararları tahtında iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyondan başka çözüm olamayacağını” da iddia etti, müzakerelerin kısa süre içerisinde yeniden başlayabilmesi için “öteki taraf” diye andığı Kıbrıs Türk tarafının da aynı siyasi iradeyi göstermesi dileğinde bulundu.

Letimbiotis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Güvenlik Konseyi’ne yönelik Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu rapor taslaklarının içeriğiyle ilgili soruya karşılık “Ara bölge statüsünde hiçbir değişiklik kabul edilmeyeceğinin netleştirilmesi ve güvenceye alınması gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Rum tarafı olarak ara bölgenin statüsüne saygılı olduklarını savunan Letimbiotis, Pile’de ara bölge statüsüne itiraz edilmeye çalışıldığında bu “krizi fırsata çevirmek için inisiyatif aldıklarını” söyledi.