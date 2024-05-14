Gençlik Dairesi Müdürü Özsaygın: “31 okulda seminer verilerek 9 bin öğrenciye ulaşıldı”

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Gençlik Dairesi tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Genel Ortaöğretim Dairesi katkılarıyla gerçekleştirilen “Gelecek Bensem Umut Benim” projesi tamamlandı.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ada genelindeki lise öğrencilerine "Hayır diyebilme becerisi", "Akran zorbalığı", "Aile içi şiddet", "Cinsel istismar", "Güvenli internet kullanımı", "Alkol ve madde bağımlılığı" konularında Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis Çavuşu Ali Çavuş tarafından seminerler verildi.

-Özsaygın: “Ailelerin katılımı çok yetersiz”

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, proje kapsamında 31 okulda seminer verilip 9 bin öğrenciye ulaşıldığını belirtti.

Seminerlerin başarılı bir şekilde tamamlandığını aktaran Özsaygın, seminerlerde öğrencilerin yansıra ailelerine de aynı konularla ilgili bilgilendirildiğini belirtti.

Seminerler sonucu 9 bin öğrenciye ulaştıklarını ve bu rakamın önemli olduğuna dikkat çeken Özsaygın, ailelerin katılımının ise çok yetersiz olduğunu, 300’e yakın ailenin seminerlere ilgi gösterdiğini vurguladı.

Özsaygın, bu tür önemli projelere ailelerin daha fazla katılım göstermesini önemsediğini belirterek, proje sorumlusu Günay Toygar’a da teşekkür etti.

Özsaygın, projeye katkı koyan Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis Çavuşu Ali Çavuş’a da ayrıca teşekkür ederek, plaket takdim etti.

-Başel: “Tüm sorunlar sevgisizliğin sonucu”

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel ise yaptığı konuşmada, toplum olarak sorun çözme becerilerini geliştirmek, sosyal sorun ve risklerle mücadele edebilmesi açısından, devlet kurumları ve polisin çocukları korumada elinden geleni yaptığını kaydetti.

Başel, ailelerin çocuk yetiştirmede, onların öğretmenleri olduğunu, bağımlılığın, şiddetin ve diğer tüm sorunların hepsinin sevgisizliğin bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Projeye katılan okulların isimleri şöyle:

“Erenköy Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Esin Leman Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Anadolu Güzel sanatlar Lisesi, Meral Vedat Ertüngü Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Kurtuluş Lisesi, Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Namık Kemal Lisesi”