Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, hükümetin aldığı et ithalatı kararını eleştirerek, Tarım Bakanı’nın üç hafta önce yaptığı açıklamalarla alınan ithalat kararının çeliştiğini savundu.

Alas, yaptığı açıklamada, daha önce et için narh kararı alındığında “amacın fiyat ucuzlatmak değil ithalata zemin oluşturmak olduğu” konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un üç hafta önce “yeteri kadar üretim olmadığında talebi karşılamak için ithalin konuşulabileceğini ancak ülkede yeteri kadar hayvan varlığının mevcut olduğunu” söylediğine işaret eden Alas, üç haftada neyin değiştiğini sordu. Alas, söz konusu açıklamada “Bakan Çavuş’un ithalatın fiyatı ucuzlatmayacağını da söylediğini” ifade etti.

“Attığınız bu adım fiyatı ucuzlatmayacağı gibi, yerli üretimi ve hayvancıyı da tamamen batıracak, ülke tamamen ithalata bağımlı hale gelecektir.” diyen Alas, geçmiş yıllarda başka gıda ürünlerinde de aynısının yapıldığını ve sonuç alınamadığını öne sürdü.

Genel Sekreter Alas, “Aynı hatayı bile bile tekrarlamak yönetmek değil art niyettir.” görüşüne yer verdi.