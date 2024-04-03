Rum Sağlık Bakanlığına bağlı ecza depolarının, “Kathara Deftera”(Temiz Pazartesi) yortusu günü(18 Mart) yaşanan aşırı yağış ve dolu nedeniyle büyük zarar gördüğü ancak bunun gizli tutulduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ecza depolarına su ve dolunun girmesi sonucu büyük miktarda ilacın kullanılmaz hale geldiğini, maddi hasarın çok büyük olduğunu ve hâlâ hesaplandığını yazdı.

Gazete depolarda, vatandaşların GESİ aracılığıyla temin ettiği ve Sağlık Bakanlığına bağlı kurul çerçevesinde alınan özel ilaçların bulunduğuna dikkati çekti.