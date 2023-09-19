Rum polisinin, toplam değeri 7 buçuk milyon Euro’yu aşan üç adet yüksek hızlı devriye teknesini teslim alması konusunda sorunlar olduğunun görüldüğü ifade edildi.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu teknelerle ilgili teknik konular olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, teknelerin sahip olduğu bazı özelliklerin, çıkılan ihalede ortaya konulan özelliklere karşılık gelmediğini ifade etti.

Konunun Sayıştay Başkanlığının da takibinde olduğunu yazan gazete, Rum polisinin teknelerle ilgili problemler olduğunu yorumlamaktan kaçındığını ve teknelerin ay sonuna kadar teslim alınması için sürecin gelişme halinde olduğunu söylemekle yetindiğine işaret etti.

Gazetenin iletişime geçtiği Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu’nun, teknelerin 14 Ağustos’tan bu yana Güney Kıbrıs’ta olduğunu söylediğini de aktaran gazete, teknelerin teslim alınması için bir teslim alma komitesi oluşturulduğunu ve teknelerin 27 Eylül’de teslim alınmasının planlandığını ekledi.