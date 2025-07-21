Rum polisinin dün, Barış Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle Metehan Geçiş Kapısı’nda yapılan “anti-işgal” etkinliğinde KKTC bayrağını yakmaya çalışan şahsı engellediği bildirildi.

Alithia gazetesi, “DRASİS” öğrenci örgütünün sosyal medyada yayınladığı videoda, eylemcilerden birinin KKTC bayrağını yakmaya çalıştığının, ancak çevik kuvvet polisinin bayrağı eylemcinin elinden alarak yakmasına engel olduğunun görüldüğünü yazdı.

Gazete, örgütün yaptığı açıklamada, Rum Hükümeti ile polisin, KKTC bayrağını ulusal sembol olarak tanıyormuş gibi görünmekle ve kuzeydeki “yasadışı sahte devleti” meşrulaştırmakla eleştirdiğini kaydetti.