Lefkoşa, 14 Mart 23 (TAK): Rum Meteoroloji Dairesi bugün için şiddetli rüzgar  nedeniyle  sarı alarm yayımladı.

“Sigmalive” haber sitesine göre, Rum Meteoroloji Dairesi uyarının 12:00 ile 17:00 saatleri arasında geçerli olduğunu duyurdu.

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(FK/ŞEB)