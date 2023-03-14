Lefkoşa, 14 Mart 23 (TAK): Rum Meteoroloji Dairesi bugün için şiddetli rüzgar nedeniyle sarı alarm yayımladı.

“Sigmalive” haber sitesine göre, Rum Meteoroloji Dairesi uyarının 12:00 ile 17:00 saatleri arasında geçerli olduğunu duyurdu.

(FK/ŞEB)