Fileleftheros gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi’nde bir İngiliz tutuklunun banyoda ölü olarak bulunduğunu yazdı.

Fileleftheros, olayın, Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus ve Müdür Yardımcısı Atina Dimitriu’nun görevden uzaklaştırıldığı ve Cezaevi’nin başsız kaldığı bir dönemde cereyan ettiğine dikkat çekti.

“TUTUKLUNUN HAYATTA OLUP OLMADIĞINA BAKILMADI”

Adını vermediği İngiliz’in en son saat 10.00’da canlı görüldüğünü, saat 13.40’ta ise 1B kanadı banyosunda ölü bulunduğunu belirten gazete, bulunduğunda hayatta olup olmadığına bakılmadığını, revire taşınmadığını, adli tabip gelene kadar olduğu yerde bırakıldığını belirterek, bunun sebebini sordu.

Gazete, Aristotelus ve Dimitriu’nun şu anda hastalık izninde olduğu ve Başsavcılığın, şikayetçi oldukları polis subayı Mihalis Katsunodos hakkında cezai kovuşturma açmayı reddettiği için denetleme dairesinde görevlendirilme talebinde bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Aristotelus ve Dimitriu’nun talep ettiği görevlendirme ile ilgili karar beklenirken geçen hafta 43 yaşındaki Rum mahkuma yönelik cinayet girişiminde bulunuldu. Rum mahkum, koğuş arkadaşı tarafından bayılana kadar boğazı sıkıldı. Birkaç gün önce de bir mahkum, götürüldüğü hastaneden kaçmıştı. Önceki gün meydana gelen diğer bir olayda da mahkemeye götürüldükten sonra cezaevine geri götürülen mahkumun ağzında uyuşturucu bulundu. Bir başka mahkumun ise hücresinde olduğu sırada sosyal medya hesabını açık bıraktığı saptandı.

Gazete, bütün bunların, Avrupa Konseyi İşkenceyle Mücadele Komitesi (CPT) heyetinin rapor hazırlamak üzere Rum Merkezi Cezaevi’ne yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleştiğine işaret eden gazete, 425 kişi kapasiteli cezaevinde dün tutulan mahkum ve tutuklu sayısının bin 25 olduğuna işaret etti.

TANSU ÇIDAN

Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan, Rum Merkezi Cezaevi’nde 27 Ekim 2022 tarihinde hükümlü olduğu sırada dövülerek öldürülmüştü.

UYKUSUNDA HAYATINI KAYBEDEN TUTUKLU

Rum Merkezi Cezaevi’nde 09 Kasım 2022 tarihinde ise, tutuklu bulunan bir şahısın uykusu sırasında kusmuğunu yutması sebebiyle boğulduğu açıklanmıştı. Ölen şahsın yaş ve uyruğuna ilişkin herhangi bir bilgi açıklanmamıştı.