Rum Meclisi Ermenistan-Güney Kıbrıs Parlamentolar Arası İşbirliği Komitesi’nin Ermenistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçhaturyan’la görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisi’nden dün yapılan yazılı açıklamada, Rum Meclisi Ermenistan-Güney Kıbrıs Parlamentolar Arası İşbirliği Komitesi’nin Ermenistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Karabağ konusunda bilgi aldığını, heyetin ayrıca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçhaturyan’la da görüştüğünün duyurulduğunu aktardı.

Habere göre Rum meclis heyeti, Azerbaycan’ın Karabağ’a “saldırıları ve Türkiye ile Azarbaycan’ın Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik sözde tehditleri” konusunda bilgilendirildi.

Açıklamaya göre Ermeni yetkililer, Güney Kıbrıs’ın Ermenistan’a yönelik destekleri sebebiyle teşekkürlerini dile getirirlerken, Rum milletvekilleri ise Kıbrıs sorunu, “Türk tarafının iki devletli çözüm tezi ve uzlaşmaz tutumu” konusunu gündeme getirdiler.

Rum milletvekilleri, Ermenistan ve Güney Kıbrıs’ın “Türkiye ve Azerbaycan’ın yayılmacı politikaları sebebiyle ortak sorunlarla yüz yüze olduklarını ve Ermenistan’ın görüşlerini AB içerisinde gündeme getirmeye de hazır olduklarını” vurguladılar.

Gazete, başkanlığını DİSİ Milletvekili Haris Yeorgiyadis’in yaptığı heyetin “Ermeni Soykırımı Anıtı ve Müzesini” de ziyaret ettiklerini aktardı.