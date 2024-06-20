Fileleftheros gazetesi Rum Meclisi Başkanı Anntia Dimitriu’nun görüşme sırasında Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununda, BM kararları çerçevesinde çözüm bulunmasına yönelik ilkelere dayalı tezlerini teyit ettiğini yazdı.

Habere göre görüşmede, Güney Kıbrıs ile Ermenistan arasındaki iyi ilişkiler de ele alınırken iki ülke hakları arasındaki dostluk bağlarına vurgu yapıldı.

Rum tarafının, Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına odaklandığını belirten Dimitriu, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in çabalarının, en kısa zamanda iki taraf arasındaki doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasına yol açması temennisinde de bulundu.