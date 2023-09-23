Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Rum hükümetine, Kıbrıslı Türklere yönelik güven yaratıcı önlemleri biran önce açıklaması çağrısında bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun dün Yeni Kıbrıs Partisi heyetiyle DİSİ binasında görüşme gerçekleştirdiğini, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ise, Rum hükümetine, Kıbrıslı Türklere yönelik “tek taraflı güven yaratıcı önlemler paketini bir an önce açıklaması” çağrısında bulunduğunu yazdılar.

Habere göre, DİSİ partisinden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk siyasi partileriyle görüş alış verişleri çerçevesinde YKP’yle görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre DİSİ Başkanı Dimitiru ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümü anahtarının BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu da savundu.

Habere göre YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ise açıklamasında, görüşme için Dimitriu’ya teşekkürlerini dile getirerek, Kıbrıs sorunun en kısa sürede çözülmesi gerektiğini ve Guterres Çerçevesi'nin, müzakere masasına geri dönülmesi için iyi bir başlangıç olduğunu savundu.