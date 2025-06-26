Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, dün AB Zirve Toplantısı çerçevesinde Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi (AHP) toplantısına katıldı.

Alithia gazetesi, Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun Avrupa Halk Partisi’nin (AHP) Brüksel’de gerçekleştirilen toplantısına katıldığını, toplantıda AB’nin karşı karşıya olduğu jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği, ortak savunma, göç ve AB’nin üçüncü ülkeler karşısındaki tutumu gibi konuların ele alındığını yazdı.

Toplantıda, Güney Kıbrıs’ın bu konulardaki görüşlerini ortaya koyan Dimitriu’nun, elektrik bağlantılarının güçlendirilmesi ve enerji güvenliğinin sağlanması, Güney Kıbrıs’ın “Schengen Alanı’na” girişinin hızlandırılması ve mülteci akınlarıyla mücadelede işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.