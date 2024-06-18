Rum yönetimi, KKTC’deki üniversiteleri, Avrupa Yüksek Öğrenimde Kalite Güvencesi Birliği’ne (ENQA) şikayet etti.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum İçişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Rum “Yüksek Eğitimde Kalitenin Sağlanması Kurumu’nun”, KKTC’deki üniversiteleri, Avrupa Yüksek Öğrenimde Kalite Güvencesi Birliği’ne (ENQA) şikayet ettiklerini yazdılar.

Gazete, Rum makamların şikayet dilekçelerinde, KKTC’deki üniversitelere öğrenci vizesi alarak gelen 188 üçüncü ülke vatandaşının hemen akabinde Güney Kıbrıs’a geçerek siyasi sığınma talebinde bulunduklarını delilleriyle ortaya koyduklarını iddia etti.

ENQA’nın Rum makamların şikayetleri üzerine, KKTC’deki söz konusu üniversitelerin insan ticaretiyle ilişkili olup olmadıkları konusunda inceleme başlattığını öne süren gazete, Rum hükümetinin, Yeşil Hat üzerinden özellikle Afrika kökenli mülteciler sorunuyla karşılaşmasındaki en büyük etkenin bu durum olduğunu savundu.

Habere göre Rum İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise; “Bu kişilerin insan ticareti yapan örgütlerce kullanıldıklarının tespit edilmesi üzerine alınan bazı önlemlerin yanı sıra, Doğu Akdeniz Eylem Planı’nda yer alan maddeler çerçevesinde Türkiye’ye baskı uygulanması yönünde girişimler yapılmaktadır” denildi.