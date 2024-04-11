Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Güney Kıbrıs’ın son dönemde maruz kaldığı yoğun sığınmacı akınlarının engellenmesine yönelik AB önlemlerinin arttırılması amacıyla gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Danimarka Göç Bakanı Kaare Dybvad Bek’le görüştü.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum İçişleri Bakanı Yoannu, Suriye’nin bazı bölgelerine geri iade gerçekleştirilebilmesi amacıyla başlattığı temaslar çerçevesinde Danimarka Göç Bakanı Bek’in desteğini aldı.

Habere göre Bek, Güney Kıbrıs’ın Suriye’den gelen yoğun bir sığınması akınına maruz kaldığının farkında olduğunu ve Suriye topraklarındaki gerçek durumun ciddi bir şekilde ele alınmasının artık zamanı geldiğini vurguladı.

Gazete, Yoannu’nun yarın da Prag’a giderek Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Vit Rakusan’la görüşeceğini aktardı.