Güney Kıbrıs hükümetinin Suriye vatandaşlarının siyasi sığınma başvurularını inceleme kararı, gelişleri azaltmazsa, yeniden gözden geçirilecek.

Son 15 gün içerisinde 19 tekne içerisinde 1003 sığınmacının Güney Kıbrıs’a gittiğine işaret edilerek, hali hazırda Suriyelilere ait 10 binden fazla başvurunun incelenmesinin durdurulduğu ve beklemeye alındığı kaydedildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, sığınmacıların ülkeye gelişlerinin devam etmesi halinde önlemleri gözden geçirecek hükümetin B planının hazır olduğu belirtildi.

Sığınmacıların önümüzdeki 15 gün içerisinde gelmeye devam etmesi halinde, alınan önlemlerin sonuç vermediğinin düşünüleceğini ve bunların gözden geçirileceğine işaret edilen haberde, İçişleri Bakanlığı ofisi müdürü Loizos Hacıvasiliyu’nun "Suriyeli sığınmacıların sığınma başvurularının incelenmemesi kararına eşit öneme sahip iki kararın daha eşlik edeceği" yönündeki açıklamasına da yer verildi.

Bu kararlardan ilkinin polis tarafından yasadışı bir şekilde ülkeye gelen ve Rum Yönetiminin herhangi bir yapısı içerisinde kalmak istemeyen Suriyelilerle ilgili kontrollerin artırılması olduğunu yazan gazete, ikinci kararın ise yasadışı istihdamın kontrol edilmesi olduğunu belirtti.

Hacıvasiliyu, bir işverenin yasadışı bir şekilde Suriyeli çalışan istihdam ettiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuatta yer alan ve işverenin yabancı iş gücü istihdam etme konusundaki ruhsatının iptal edilmesine dair maddesinin aktif hale getirilmesine dair düşünceler bulunduğunu kaydetti. Hacıvasiliyu, bu şekilde kaçak istihdamın önüne geçileceğini ve buna paralel olarak bir Suriyelinin ülkeye gelip istihdam edilmeyeceğini bilmesi durumunda, bunu yeniden düşüneceğini belirtti.

Şu an 10 binden fazla Suriyelinin başvurusunun değerlendirilmeyi beklediğini ve hükümetin kararının ardından bunların incelenmesinin durdurulduğunu kaydeden gazete, söz konusu kararla ilgili olarak AB’nin yetkili ofisinin bilgilendirildiğini kaydetti.

Pratik anlamda bir Suriyeli ülkeye geldiğinde ve siyasi sığınma başvurusu yaptığında bunun incelenmeyeceğini kaydeden gazete, bunun söz konusu kişinin şimdi olduğu gibi değil, 9 ay sonra işe erişimi olacağı anlamına geldiğini belirtti.

Şu an bir kişi siyasi sığınma başvurusunda bulunduğunda otomatik olarak geçici koruma statüsü de elde ettiğini yazan gazete, hali hazırda bu statüye sahip olup çalışanların ise bu karardan etkilenmeyeceğini ifade etti.

Gazete, alınan yeni kararlarla birlikte ülkeye gelen sığınmacıların “Köfünye” (Geçitkale) ve Purnara’daki merkezlere götürüleceğini ve uluslararası yükümlülükler uyarınca bu kişilere ücretsiz yemek ve barınma olanağı sağlanacağını kaydetti.

-Açıklamalar

İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu ise dün konu hakkında yaptığı açıklamada, Suriye vatandaşlarının artan göç akışlarıyla mücadele edilmesi için tüm kararların hukuka uygun olarak ve Avrupa Komisyonuyla istişare içerisinde alındığını dile getirdi.

Siyasi sığınma başvurularının incelenmesi askıya alınan Suriye kökenli kişilerin kira ve yiyecek ödeneği almayacağını ve bu kişilerin Purnara’daki merkezde kalacağını ifade eden İoannu, Lübnan’dan gelişlerle ilgili durumun devam etmesi halinde, hükümetin ek tedbirler alınmasıyla birlikte bir yönetim planına sahip olduğunu söyledi.

Öte yandan, son 12 ay içerisinde KKTC üzerinden Suriye’deki bölgelere açıkça geri dönen kişilerin ek koruma statüsünün derhal geri alınması veya bu kişilerin başvurularının reddedilmesine karar verildiğini de dile getiren İoannu, bu kişilerin geçici koruma statüsünden kaynaklanan herhangi bir hakka erişimlerine son verileceğini, aynı zamanda bu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesi için faaliyetlerde bulunacağını ekledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise dün konu hakkında yaptığı açıklamada, hükümetin kararlaştırdığı tedbir planının aktif hale getirildiğini ve kararların durumun gidişatına uygun olarak uygulanacağını ifade etti.

İlk alınan kararın Suriyeli sığınmacıların yapacağı siyasi sığınma başvurularının incelenmemesi şeklinde olduğunu söyleyen Letimbiotis, buna paralel olarak Rum kesiminin Suriye’deki bazı bölgelerin güvenli olarak tanımlanması için girişimde bulunduğunu da ifade etti.

Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in hali hazırda bu konuları Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’le görüştüğünü de sözlerine ekledi.

AKEL ise açıklamasında karara tepkisini yinelerken, Hristodulidis’in tek kaygısının ülkenin güvenliği olması gerektiğine işaret etti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre,,AKEL Merkez Komitesi üyesi Marina Savva açıklamasında söz konusu kararın yanlış olduğunu ve yasallığının da şüpheli olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu'nun Astra’ya yaptığı dünkü açıklamada ise, hükümetin faaliyetlerinin Rum Yönetimini tehlikeye attığını ve Suriyeli sığınmacıların başvurularının incelenmemesi kararının ise bazı şeyleri daha kötü yönde değiştireceğini savundu.

-Rakamlar

Sığınmacıların ülkeye geliş ve gidişleriyle ilgili rakamlara İçişleri Bakanlığı'nın verilerine dayandırılan haberlere göre, bu yıl içerisinde şu ana kadar binden fazla geri dönüş yapıldığını belirtti.

2023 ve 2024'ün Ocak-Nisan ayları dönemindeki geri dönüşler ve ülkeye gelişlerle ilgili rakamları aktaran gazete, 2023 yılında 2 bin 348 olan geri dönüşlerin 2024 yılında 3 bin 337'ye yükseldiğini kaydetti. Ülkeye 2023 'te 3 bin 522, 2024'te 3 bin 703 sığınmacı geldiği eklendi.

-Yeni göçmen teknesi

Gazetelerde yer alan haberlerde dün akşamüzeri Ağrotur-Greko Burnu açıklarında içerisinde 37 sığınmacının bulunduğu bir tekne daha tespit edildiği belirtildi.

Teknenin Larnaka Limanı'na götürüldüğünü, teknedeki sığınmacıların ise Koçinotrimitya’daki merkeze nakledileceğini yazan Fileleftheros, Greko Burnu'nun güney doğusunda içerisinde 70 sığınmacının bulunduğu ikinci bir tekne tespit edildiğini kaydetti.

Teknedekilerin Rum Yönetimi makamlarının karar vereceği bir noktadan karaya çıkarılmasının beklendiğini yazan gazete, son 15 gün içerisinde 19 tekne içerisinde 1003 sığınmacının Güney Kıbrıs’a gittiğini ekledi.