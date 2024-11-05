Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de söylediği üzere ülkedeki demografi probleminin endişe verici bir şekilde gelişme gösterdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Hristodlidis’in dün akşam meblağı 50 milyon Euro’yu aşan ikinci bir önlemler paketi açıkladığını kaydetti.

Gazeteye göre, Hristodulidis hedeflenen şeyin olumsuz demografik eğilimlerin ele alınması yanı sıra aile ve iş yaşamının bir arada varlığını sürdürmesi olduğunu belirtti.

Gazete açıklanan önlemlerin doğum yardımı, ebeveynlik izni, kreş ve çocuk bakım merkezlerinin çalışma saatleri yanı sıra ilk çocuğuna 30 yaşından önce sahip olmuş annelerin ekonomik anlamda desteklenmesi vs. ilgili olduğunu ekledi.

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