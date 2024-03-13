Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ait mühimmatları Slovakya’ya taşıyan bir geminin yaklaşık bir haftadır Türkiye açıklarında demirli bulunduğu, konunun Rum hükümeti tarafından araştırılmakta olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, RMMO’nun ihtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle Rum hükümeti tarafından Slovakya’ya satılan 105 mm’lik 70 bin adet top mermisini taşıyan geminin yedi gündür Türkiye açıklarında beklemede olduğu iddialarının bazı basın kuruluşları tarafından gündeme getirilmesinin ardından Rum hükümetinin araştırma başlattığını yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, RMMO mühimmatını taşıyan gemiye ilişkin basında çıkan haberler üzerine araştırma başlattıklarını açıkladı.

Letimbiotis, hassas içerikli kargolar konusunda uluslararası protokollerin dikkate alındığını da ifade etti.

Gazete, RMMO'ya ait söz konusu mühimmatın, ihtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle, ihale yöntemiyle satıldığını ve mühimmatı taşıyan “NORDIC” isimli Hollanda bandıralı geminin yedi gündür, Türkiye’nin kontrolü altındaki “Tenedos” (Bozcaada) yakınlarında beklemekte olduğunu vurguladı.