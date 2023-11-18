Barış Harekatı’nda esir alınan Rumların anısına bir anıt dikiliyor.
Fileleftheros gazetesi, 1974 Barış Harekatı sırasında esir alınan Kıbrıslı Rumların anılmasını amaçlayan bir anıtın yapımına başlandığını yazdı.
Gazete, Rum esirlerin serbest bırakıldıkları nokta olan ve “bugünkü Birleşmiş Milletler meydanı” üzerinde inşa edilmeye başlanan “Özgür Esirler” isimli anıtın, esir düşen Kıbrıslı Rumların görsellerini içereceğini belirtti.
Gazeteye konuşan “Savaş Esirleri Derneği Başkanı” Vasos Hristu, anıtın yapılacağı noktanın, Rum esirlerin özgürlüğü ilk tattıkları nokta olması sebebiyle önemli olduğunu kaydetti.
Hristu, söz konusu meydanın adının ise “1974 Esirleri Meydanı” olarak değiştirileceğini vurguladı.