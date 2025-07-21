Rum Enerji Bakanlığı’nın, 2 yıllık Yorgos Papanastasiu döneminde, yenilenebilir enerji depolama konusunda Rum Enerji İletim Sistemi Yöneticisine (DSMK) muafiyet sağlarken Rum ulusal mevzuatının öngördüklerine de, ilgili Avrupa direktiflerine de uymadığı bildirildi.

Alithia haberi “Avrupa Direktifine Karşı Keyfilik… Yenilenebilir Enerji Depolamayla İlgili Sapma Prosedürüyle İlgili Ciddi Mesele” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre, Rum Enerji Bakanlığı, Enerji İletim Sistemi Yöneticisi (DSMK) uhdesi altındaki merkezi sistem için AB’den muafiyet aldı, ancak bunun öncesinde Rum Enerji Düzenleme Kurulu’na(RAEK), AB'ye yapacağı talebin Rum mevzuatına uygunluğunu kanıtlamadı. AB ise RAEK’in önceden değerlendirme yapıp onay verdiğini düşünerek Bakanlığın talebini onayladı.

AB’nin verdiği karar ile DSMK'nin Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) üç iletim trafo merkezine her biri 120 MW ve toplam 400 MW/sa depolama gücüne sahip merkezi depolama sistemi kurup işletmeye başlaması gerekiyor. Halen özel sektörün iki yenilenebilir enerji depolama tesisinin iki AİK iletim trafosuna bağlanmış, bir tanesinin ise iletim trafosuna çok yakın olmasına rağmen bağlanmamış olduğunu belirten gazete, Rum yönetiminin gerekli ihalelere de çıkmadığını kaydetti.