Rum Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yaparak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs konusundaki açıklamalarına tepki gösterdiğini ve Erdoğan’ın “yeni kışkırtıcı açıklamalarını açık bir şekilde kınadığını” yazdı.

Açıklamada Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere tüm uluslararası unsurların bilgilendirilmesi için gerekli faaliyetlerin yapılacağını belirtti.

“İşgal” olarak nitelendirdikleri Barış Harekatı’nın 50’nci yılının tamamlanmasıyla ve temel insan haklarının ve özgürlüklerin ihlalinin sürmesiyle, Erdoğan’ın açıklamalarının “Τürk işgalinin kurbanlarına hakaret teşkil ettiğini ayrıca uluslararası topluma işgalcinin gerçek niyetlerini anımsattığını” iddia eden Dışişleri Bakanlığı, “tehdit ve saldırganlığa dayalı bu açıklamanın, Avrupa Birliği ilke ve değerlerine, BM tüzüğüne ve uluslararası meşruiyete aykırı olduğunu” da ileri sürdü.

Rum Dışişleri Bakanlığı Erdoğan’ın açıklamalarının ayrıca “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ev güvenliğine karşı tehdit” niteliğinde olduğunu savundu.