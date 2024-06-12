Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Amerikan-Yahudi Komitesi’nin Dünya Forumu toplantısı çerçevesinde ABD’nin başkenti Washington'da temaslarda bulunuyor.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Amerikan-Yahudi Komitesi Dünya Forumu çerçevesinde Washington'da dün temaslarına başladı.

Habere göre Kombos dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbıs’ın dış politikadaki öncelikleri hakkında düşünce kuruluşlarına bilgi verdiğini ve Amerikan-Yahudi Komitesi Dünya Forumu’na konuşmacı olarak katıldığını ifade etti.

Kombos, Güney Kıbrıs’ın çıkarlarının ileri götürülmesi konusunda iki taraf arasındaki iş birliklerine vurgu yapma fırsatı bulduğunu belirtirken yurt dışında bulunan Kıbrıslı Rumların örgütlü bulunduğu PSEKA derneğinin çalışmalarının ise bugün başlayacağını vurguladı.

Kombos, “işgalin 50’nci yılının vurgulanması ve Kıbrıs’ın işgal ve istilası konusundaki algıların güçlendirilmesini hedeflediklerini” de sözlerine ekledi.