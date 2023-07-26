Güney Kıbrıs’ın diplomatik misyon şefleri yıllık bilgilendirme toplantısı 24-25 Temmuz’da yapıldı.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve diğer kurum yetkilileriyle görüşmeleri de içeren yıllık toplantıda, Rum diplomatlar gerek Kıbrıs sorunu gerekse ekonomi gibi diplomatik ajandada yer alan birçok kritik konuda görüş alış verişinde bulundu.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından dış politika hedefleri ve öncelikleri hakkında bilgilendirilen diplomatlar, yıllık toplantının genel koordinatörlüğünü de yürüten Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kiriakos Kuros’tan “dış politikanın ana bacaklarına en etkin şekilde hizmet etme temel bilgilerini” edindi.

Diplomatlar, Maliye Bakanı Makis Keravnos, Merkez Bankası Başkanı Konstantinos İrodotu ve Cyprus Invest Yönetim Kurulu Başkanı Evgenios Evgeniu tarafından ekonomi; İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu ve diğer yetkili birim sorumlularından mülteciler; Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ve RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis tarafından da savunma konuları hakkında bilgilendirildi.