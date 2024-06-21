Alithia gazetesi bugünkü haberinde, Rum Başkanlığı'nın, sahte sosyal medya hesapları açtığı yönündeki haberin büyük tartışmalara neden olduğunu yazdı.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, dün ilgili bir soru üzerine, “Sizi benim hesaplarıma girmeye davet ediyorum. Bir şey paylaştığımda beni destekleyen hesap yok” şeklinde yanıt verdi.

Rum Başkanlığı danışmanlarından birinin de bu sahte hesapların işleyişinde koordinasyon rolü üstlendiği iddia edildi.

Gazete, sahte hesapların yalanlanmaya çalışıldığını ancak sözkonusu sahte hesapların “Alithia” gazetesine karşı harekete geçtiğine de dikkat çekti.