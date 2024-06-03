Rum Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından dün, “İşgal ve İstilanın 50’nci Yılı” isimli bir etkinlik düzenlendiği bildirildi.

Politis gazetesi, etkinliğin açılışının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından yapıldığını ve etkinlikte, belgesel gösterimi yapılıp, Basın ve Enformasyon Dairesi’nin elindeki 110 adet tarihi fotoğrafın sergilendiğini yazdı.

Haberde, etkinlik çerçevesinde farklı bir salonda da Rum sanatçıların, “Türk işgalinin” sanatsal etkinlikleri nasıl etkilediğine dair söyleşisinin yapıldığı kaydedildi.

Gazete, serginin 3 Ağustos’a kadar, saat 10.00-13.00 saatleri arasında eski Lefkoşa Rum Belediyesi binasında süreceğini belirtti.