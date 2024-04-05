Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis, Rusya’da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili Rus Başsavcılığından kendilerine herhangi bir talep ulaştırılmadığını söyledi.

Alithia’nın haberine göre dün bakanlığının icraatları ve planlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Rus Başsavcılığının aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu birçok ülkeden saldırıyla ilgili bilgi talep ettiği bilgisini hatırlatarak böyle bir talep alınıp alınmadığı ve bu konuda iş birliği yapılıp yapılmayacağı sorusuna muhatap oldu.

Harçiotis Rusya Başsavcılığından terör saldırısıyla ilgili bilgi talebi gelmediğini, Rusya Başsavcılığının bilgi talep ettiğini sosyal medyadan ve çeşitli makalelerden öğrendiklerini söyledi. “Samimiyetle söylüyorum, şu ana kadar herhangi resmi bir bilgi almadık.” ifadesini kullanan Harçiotis herhangi bir talep gelirse gerekli cevabı vereceklerini sözlerine ekledi.