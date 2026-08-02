Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, yaptığı açıklamada, konteyner gemisi "Yanina"ya yapılan saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

Gemiye Karadeniz'de iki İHA'yla saldırı düzenlendiğini belirten Likhachev, "Gemi uluslararası sularda donmuş gıda ile inşaat ve dekorasyon malzemeleri gibi sivil ürünler taşıyordu. Bu saldırıyı korsanlık ve deniz haydutluğu dışında yorumlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Likhachev, batmaya başlayan gemiyi düzenli şekilde terk eden 17 kişilik mürettebatın tamamının kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Mürettebattan 16'sının, Mısır vatandaşı bir kaptanın yönettiği "Delphinus" gemisi tarafından kurtarıldığı bilgisini paylaşan Likhachev, son mürettebat üyesinin ise Rusya Karadeniz Filosuna bağlı deniz havacılığı ekiplerince kıyıya ulaştırıldığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Bakanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki 3 farklı petrol rafinerisi ile Rusya bandıralı konteyner gemisi "Yanina"ya yönelik saldırılar düzenlendiğini belirtmişti.

Yaklaşık 140 metre uzunluğa ve 22 metre genişliğe sahip Yanina gemisi, 13 bin ton taşıma kapasitesine sahipti.

Rusya’nın Vladivostok Limanı'na kayıtlı gemi, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Novorossiysk arasındaki hatta sefer yapıyordu.