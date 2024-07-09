Romanya uyruklu 29 yaşındaki bir şahsın evinde yapılan aramada NATO amblemi taşıyan tahta bir sandık içerisinde çeşitli askeri mühimmat ele geçirildi.

Fileleftheros gazetesi, Romanya uyruklu 29 yaşındaki bir şahsın aracının Güney Lefkoşa’da Rum polisinin kontrolü sırasında durdurulduğunu, şahsın aracında 31 paket sigara ele geçirildiğini ve şahsın uyuşturucu testinin de pozitif çıktığını yazdı.

Tutuklanan şahsın evinde yapılan aramada ise, NATO amblemi taşıyan tahta bir sandık içerisinde bir silah, iki askeri tüfek şarjörü, 7.62 ve 9 mm’lik çeşitli sayıda mermi, iki av tüfeği mermisi, askeri parka, kask ve yelek ele geçirildiği vurgulandı.

Gazete, şahıs hakkında çıkarıldığı mahkeme tarafından 8 gün tutukluluk kararı verildiğini, Rum polisinin soruşturmasının ise devam ettiğini aktardı.