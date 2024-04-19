Rum Meclisi Denetim Komitesi’nin dünkü toplantısında Sayıştay Başkanlığı'nın, Savunma Bakanlığı’yla ilgili raporu ele alındı. Raporda, “düzeltme önlemleri alınması gereken çok ciddi meseleler bulunduğu” haber verildi.

Haravgi’ye göre komitede konuşan AKEL Milletvekili Kostas Kosta Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) güvenlik meselesini gündeme getirerek son dönemde 2’si RMMO’dan biri Yunan Alayı’ndan olmak üzere ölüm ve ağır yaralanma ile sonuçlanan üç vukuat yaşandığını hatırlattı. Kosta “gerek insan hatası gerek bozuk mühimmat kullanılmasından kaynaklı vukuattan kaçınılması için gerekli önlemlerin alınması gereğine” işaret etti.

Sayıştay Başkanlığı’nın RMMO’da askerlere verilen yemeğin kalite ve maliyetini ve Savunma Bakanlığı’nda görevlendirilen RMMO mensubu sayısını denetlemesi gerektiğine işaret eden Kosta Savunma Bakanlığı’nda görevlendirilen RMMO mensubu sayısının, gerçek ihtiyacın oldukça üzerinde olduğuna işaret etti.

Kostas Kosta subay terfi değerlendirmelerinde de haksızlık yapıldığını, eski usule göre yapılan değerlendirmede yüzlerce askerin ve milyonlarca euroluk teçhizatın bulunduğu hassas bir birlikte görev yapan subay ile ofis içerisinde görev yapan subayın aynı kefeye konulduğunu belirtti.