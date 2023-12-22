Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) askerlik yapmak istemeyen kişilerin Rum Savunma Bakanlığı’nda etkili bir siyasi ile RMMO’da görevli doktora rüşvet verdiklerine ilişkin patlak veren skandalda cezai kovuşturma safhasına geçildi.

Politis gazetesi manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, yaklaşık 15 yıl önce gerçekleşen ve 2022 yılında, çocukları futbolcu olduğu için RMMO’da askerlik yapmasını istemeyen bazı ebeveynlerin şikayetçi olmasıyla ortaya çıkan skandalı ve ilgili gelişmeleri aktardı.

Gazete, şu anda 70 yaşında olan ve olayın gerçekleştiği dönemde RMMO’da doktor olan bir kişi ile şu anda 58 yaşında olan ve o dönemde Rum Savunma Bakanlığı’nda nüfuslu bir konumda bulunan bir parti mensubu hakkında, sahte evrak düzenleme, suç işlemek amaçlı çete oluşturmak vb suçlardan dava açıldığını yazdı.

Haberde, o dönemde çocukları profesyonel futbolcu olan ailelerin 58 yaşındaki şahsa, çocuklarının RMMO’daki askeri görevlerinin ertelenmesini sağlaması için 14 bin Euro ödediklerini, şahsın ise RMMO doktoruyla işbirliği yaparak, futbolculara psikolojik rahatsızlık raporu verilmesini sağladıkları belirtildi.

Para vermekten yorulan ailelerin durumu savunma bakanlığına bildirmesiyle başlayan soruşturmada cezai aşamaya gelindiği, rapor alarak askerden muaf tutulan kişiler ile ailelerinin ise, savcılık tanığı statüsünde olacakları için ceza almayacakları da vurgulandı.