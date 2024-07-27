Palmas: “Göğüslenmesi gereken çok boyutlu zorluklar var”

Cicikostas: “Karşı çıkacak ordumuz yok, az ve seçkin çocuklarımız var, sürekli teyakkuzda olmalıyız”

Alithia ve Haravgi’nin haberine göre Savunma Bakanı Vasilis Palmas bu yıl 60’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan RMMO’nun “yeni, çok yönlü rol üstlendiğini, göğüslemesi gereken birçok ve çok boyutlu zorluklar olduğunu” söyledi.

Palmas yeni celbe seslenirken “Kıbrıs’taki Helenler olarak taşıdığımız tarihi sorumluluğun ağırlığının bilinciyle, büyük Milli Muhafız Ordusu ailesine katılımız ve vatanımızın ulusal güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasında artık aktif katkı yapacağınız için devletin teşekkürlerini ifade etmek isterim.” dedi.

RMMO’yu Rum yönetiminin “sert gücü” olarak niteleyen RMMO Komutanı Korgeneral Yorgos Cicikostas ise yeni celbe “Kıbrıs’ımızın karşı çıkacak ordusu yok, az ama seçkin çocukları var. Türk askerinin 50 yıldır Ada’da bulunması, hassas çıkarlarımıza dokunan Türk tahrikkarlığının devam etmesi, sürekli teyakkuzda olmamızı gerektiriyor.” sözleriyle seslendi.

Alithia, "Türkiye cevabını aldı" başlıklı haberinde, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’nın Türk basınındaki, Kaş ve Kerpe deniz bölgesinde cereyan eden durumda Yunanistan’ın Türkiye’nin denizdeki haklarına saygı göstererek iş birliği yaptığı yönündeki haberler üzerine Türkiye’ye “sert ve net bir cevap verdiğini” savundu.

Gazete, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı açıklamasından “Yunan silahlı kuvvetleri, Yunanistan-Mısır MEB sınırlandırması bölgesindeki faaliyetlere saygı göstermedi, gelecekte de göstermeyecek” sözünü öne çıkardı.