Rişk, Hamas'ın Telegram platformunda konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Siyasi Büro Üyesi Rişk, "Netanyahu'nun, daha önce arabuluculara sunulan tekliflerin hiçbirinde yer almayan yeni başlıklar ve talepler ekleme yönündeki çılgın çabaları, onun hâlâ ayak sürüdüğünü, ertelediğini ve anlaşmayı engelleyecek bir şeyler aradığını doğruluyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını zaman alsa da "tüm hedeflerine ulaşıncaya" kadar sürdüreceklerini söylemişti.

Gazze'de esir takasına varılmasından yana olduğunu savunan Netanyahu, Hamas'ın "İsrail'i tehlikeye atacak" taleplerde ısrarcı olduğunu ileri sürmüştü.

Netanyahu, esir takası için 4 şartları olduğunu kaydederek bunlardan birinin de "Philadelphia Koridoru" olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırında İsrail işgalinin devam etmesi olduğunu dile getirmişti.

İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere edilen esir takası mutabakatı önerisi 3 aşamadan oluşuyor.

İlk aşamada; hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm Gazze Şeridi genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanması öngörülüyor.

Müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkes, müzakereleri bitene kadar devam edecek.

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi isteniyor.

Üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi tasarlanıyor.