Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’e yönelik sosyal medya paylaşımı, Kuzey Kıbrıs’ta siyasi isimlerden tepki görmeye devam ediyor. Saral’ın açıklamalarına sert tepki gösteren isimlerden biri de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Eroğlu CANALTAY oldu.

Canaltay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne verdiği varoluş mücadelesine dikkat çekerek, bu tür hadsiz söylemlere karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Canaltay’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Anne tarafımda, nenem Lefkoşa’nın köklü Hacı Fehmi ailesinden geliyor. Dedemin kökleri Baf kasabasına dayanıyor; ancak uzun yıllardır Lefkoşa’da yaşayan saygın bir ailedir.

Baba tarafım ise Karpazlı. Dedem, İkinci Dünya Savaşı’nda şehit düştü. Ailemizin kökenleri Kayseri’ye kadar uzanıyor; nenem de Karpaz’dandır.

Yıllar önce ailemizde bir karışım olmuş mudur, bilemem; olsa da bunu gayet doğal karşılarım.

Biz, tüm Kıbrıs Türkleri gibi, vatan topraklarına canımız pahasına sahip çıktık. Dayım da bu uğurda şehit oldu. Ada halkı, anavatan bildiğimiz Türkiye’den bir gün seslerini duyurabilmeyi umut ederek her gün mücadele etti.

Yaşam mücadelesi verdik, var oluş mücadelesi verdik ama tarihin hiçbir döneminde "Rum olmak" için mücadele vermedik. Bu topraklara sıkı sıkıya sarıldık ama Türklüğümüzden taviz vermedik. Bunun için öldük, bunun için yaşadık.

Kendimiz için mücadele ederken, Türkiye'ni de bölgesel çıkarları için, Türkiye ile birlikte hareket ettik.

Şimdi her önüne gelen, bu birlik ve kardeşliği bozmak için çaba harcıyor, izin vermemeliyiz. Kıbrıs Türklerinin kimliğine, örf, aet ve varlığına saygı beklemek hepimizin hakkı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanının başbakanımıza ve Kıbrıs Türklerine yönelik yakıştırmaları en basit anlamıyla "hadsizliktir..."

Kimse kusura bakmasın ama, biz bu mücadeleyi dinimize Türklüğümüze, ırkımıza, atalarımıza sövsünler diye yapmadık. Bir milletvekili olarak her platformda hem halkımıza hakaret eden, hem de Türkiye ile aramızı açmaya çalışanlara yönelik mücadelemi sürdüreceğim...