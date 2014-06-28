İLK TERAVİH NAMAZI DÜN AKŞAM KILINDI

İslam aleminin kutsal Ramazan ayı, KKTC'de bugün başladı.

Ramazan ayının başlamasıyla camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını da dün akşam kıldı.

Lefkoşa'da Hz. Ebubekir Camisi teravih namazı için en çok tercih edilen mekan oldu. Camide teravih namazı öncesi verilen vaazda, ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.

Vaazın ardından camiyi dolduran yüzlerce kişi, yatsı namazını eda ettikten sonra ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Ramazan ayının son günü 27 Temmuz’da idrak edilecek ve 3 günlük Ramazan Bayramı, 28 Temmuz’da başlayacak.